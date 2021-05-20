Хочу бути кращим, а після мене має бути ще кращий, – Зеленський про другий термін

Володимир Зеленський вважає, що наразі про те, чи піде він на другий термін президента, говорити рано та несправедливо. Він сподівається, що новий глава держави буде ще кращим за нього.

Про нові президентські вибори говорити не слід, коли ще навіть не пройшло половини каденції чинного глави держави. Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції 20 травня.

Головне тут Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорив президент

Зеленський вважає, що за каденцію встигне багато

Я вважаю, що ми багато всього встигнемо, є багато обіцянок і я не хочу, щоб вони залишились в історії, як обіцянки. Моє бажання йти на другий термін буде дуже залежати від бажання суспільства,

– пояснив Зеленський.

Глава держави наголосив, що йому складно боротись з багаторічними корупційними вертикалями. Зеленський каже, що він хоче бути кращим, аніж всі попередні президенти.

Глава держави хоче бути кращим, аніж його попередники

Я вважаю, що Україна – гідна, щоб кожен наступний президент був кращим, аніж попередній. Я впевнений, що після мене буде ще кращий президент,

– сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що лише у випадку, якщо Україна дивитиметься вперед, вона зможе перебувати на рівні інших європейських держав.

Також Зеленський зауважив, що рішення про участь у виборах президента залежить і від його сім'ї.

До теми Мої люди туди не заїдуть, – Зеленський про держдачі

Коротко про пресконференцію Зеленського: