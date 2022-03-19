Хочу окремо висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України. Президент щиро подякував кожному, хто нині захищає місто від ворога.

Про це глава держави повідомив під час звернення до нації у ніч на 19 березня, пише 24 канал.

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Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України,

– сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, нині за населений пункт б'ються:

36-та окрема бригада морської піхоти;

501-й окремий батальйон морської піхоти;

1-й окремий батальйон морської піхоти;

12-та бригада Національної гвардії;

окремий загін спеціального призначення "Азов".

"Я вдячний кожному та кожній – усім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному та кожній, хто захищає Україну", – додав глава нашої держави.

Президент нагородив воїнів

За мужність, ефективні дії з відбиття атак ворога та захист міста-героя Маріуполя Володимир Зеленський вирішив присвоїти звання Героя України:

полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти;

майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення "Азов".

Володимир Зеленський подякував захисникам Маріуполя: дивіться відео