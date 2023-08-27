Хочу прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану, – Зеленський

Попри повномасштабну війну, деякі посадовці не позбулися своїх протизаконних прагнень наживи. Аби з цим боротися, в Україні можуть прирівняти корупцію до державної зради.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що хоч війна – для нього пріоритет, варто приділяти більше часу й боротьбі з корупцією.

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Зеленський запропонує прирівняти корупцію до держзради

Глава держави зазначив, що поставив задачу, і законодавцю України запропонують його пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе. Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство,

– заявив президент.

За його словами, дуже важливо не перекручувати гайки й не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок.

"Ми повинні запроваджувати системні речі", – вважає український лідер.

На його думку, така ініціатива буде дуже серйозним інструментом, щоб ніхто і не думав про корупційні дії.

"Але це не розстріли, не сталінізм. Це якщо є докази, то людина повинна бути за ґратами", – наголосив Зеленський.

На його думку, такий правовий інструмент слід пустити в дію якомога швидше.

"Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень і далі вже гра – на боці парламенту", – сказав український лідер.

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Президент подякував журналістам

Зеленський подякував журналістам, які пильно стежать та виявляють факти корупції. Зокрема, з-поміж представників президентської партії "Слуга Народу".

Війна розділила Україну не на партії, війна розділила Україну на тих, хто за Україну, і тих, хто проти. У нас на сьогодні тільки є одна партія – Україна,

– заявив президент.

За його словами, відповідальність за корупцію повинні нести усі винні, незалежно від партійної приналежності.

"Мені все одного, якого кольору людина у парламенті, якого кольору людина у Кабміні, чи це місцева влада", – пояснив глава держави.

Він підсумував, що в таких випадках до відповідальності слід притягувати швидко.

Зеленський зазначив, що не має багато часу, аби приділяти деталям боротьби з корупцією. Він не може "боротися з бруківкою кожного міста", але звертає увагу на фундаментальні рішення.