"Хочу, щоб усі інші повернулися додому": проникливе відео дівчинки, чий тато загинув на війні
12 квітня маленька дівчинка дізналася, що її тато Віталій Неписенко загинув на війні. Тож вона побажала, щоб всі інші захисники повернулися додому.
В Освітньому центрі написали, що учениця взяла участь у флешмобі "Діти України за мир".
До теми Викрадених з України дітей можуть незаконно передати на усиновлення росіянам, – МЗС
Дівчинка зізналася, що хоче, щоб всі захисники України повернулися до своїх рідних. Вона також продекламувала вірш Людмили Лєгостаєвої "Писала калина листи з України".
"Навіть такий біль у тендітному серці не зламає сильну жагу до перемоги", – написали у центрі.
Дивіться проникливе звернення дівчинки:
До слова, на окупованих територіях Запоріжжя російські загарбники продовжують просувати "русскій мір". Вони знищують все, що пов'язане з українською національною ідеєю. Зокрема, окупанти наказали знищити дитячі вишиванки в дитсадку.
Вас може зацікавити – окупанти хочуть навчити українських дітей російської мови: