"Хочу, щоб усі інші повернулися додому": проникливе відео дівчинки, чий тато загинув на війні

12 квітня маленька дівчинка дізналася, що її тато Віталій Неписенко загинув на війні. Тож вона побажала, щоб всі інші захисники повернулися додому.

В Освітньому центрі написали, що учениця взяла участь у флешмобі "Діти України за мир".

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Дівчинка зізналася, що хоче, щоб всі захисники України повернулися до своїх рідних. Вона також продекламувала вірш Людмили Лєгостаєвої "Писала калина листи з України".

"Навіть такий біль у тендітному серці не зламає сильну жагу до перемоги", – написали у центрі.

Дивіться проникливе звернення дівчинки:



До слова, на окупованих територіях Запоріжжя російські загарбники продовжують просувати "русскій мір". Вони знищують все, що пов'язане з українською національною ідеєю. Зокрема, окупанти наказали знищити дитячі вишиванки в дитсадку.

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