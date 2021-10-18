Хочуть нагадати про себе світу, – у ТКГ прокоментували блеф бойовиків щодо ОБСЄ

Бойовики блокують групу спостерігачів ОБСЄ в готелі, де вони мешкають. Цей тиск відбувається для того, щоб місія на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи дала негативні для України оцінки.

Про це розповів представник Донецької області у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він переконаний, що блокування роботи місії є блефом.

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Гармаш розповів про блокування роботи ОБСЄ

Бойовики найбільше зацікавлені, аби ОБСЄ працювали на тимчасово підконтрольній їм території. Адже місія ОБСЄ – це єдина площадка, де ОРДЛО вважають геополітичним суб'єктом, як зазначив Гармаш.

Вони використовують цей випадок як нагоду показати свою суб'єктність, по-перше. Тобто як нагоду нагадати про себе світу. По-друге, як можливість проявити тиск на ОБСЄ,

– резюмував представник Донецької області у ТКГ.

Він вважає, що припинити роботу місії у Донецьку є правильним рішенням. Водночас Україна має діяти принципово. Бойовики вперше за 2 роки почали думати про можливість обміну полонених, тому нам треба використати цю можливість.

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