Хочуть скасувати конкурс в КСУ: ОАСК відкрив справу за позовом Тупицького

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом відсторонених голови Конституційного суду Олександра Тупицького та судді Олександра Касмініна.

Позов був до Офісу Президента та конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді КСУ.

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Треті особи у цьому зверненні – президент Володимир Зеленський та Конституційний Суд.

Що просять Тупицький та Касмінін

Відсторонені судді вимагають скасувати рішення комісії про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді КСУ, яких призначає президент. Крім того, Тупицький та Касмінін просять, аби суд зобов'язав конкурсну комісію відкликати розміщене на сайті президента оголошення про конкурс.

ОАСК розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження, тобто сторони не повідомлятимуть.

Що відомо про справу Тупицького

Тупицькому оголосили про підозру щодо неправдивих свідчень та підкупу свідка.

Слідчі стверджують, що це сталося у 2018 році в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова. Свідка хотіли змусити дати неправдиві свідчення у справі Зуївського енергомеханічного заводу.

Зеленський наприкінці 2020 року відсторонив Тупицького з посади очільника КСУ.

У березні 2021 року він взагалі скасував указ Януковича про призначення Тупицького та Касмініна.



Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу