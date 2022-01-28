Хочуть скасувати: у Росії істерика через засідання Радбезу ООН щодо України

США ініціювали засідання Радбезу ООН, на якому планується обговорити скупчення військ Росії на кордоні з Україною. Воно має відбутися 31 січня.

Однак Москва намагається скасувати відкрите зібрання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

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Зокрема заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський влаштував істерику та сподівається, що члени Радбезу не підтримають проведення засідання, яке заплановане на 31 січня.

До слова, 27 січня постійне представництво США при ООН запросило провести зібрання Ради Безпеки щодо ситуації навколо України. Оскільки дії Росії становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. Представник Норвегії – голови РБ ООН – повідомила, що засідання відбудеться.

Росія стягнула війська до кордонів з Україною

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.