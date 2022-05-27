Хочуть відсунути лінію зіткнення на Північ, – Машовець про можливості росіян на Запоріжжі

Окупанти продовжують активно готуватися до наступу на Запорізькому напрямку. Вони можуть спробувати відсунути позиції українських військових.

Про це для 24 каналу сказав координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

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"Наскільки я розумію, росіяни хочуть відсунути лінію зіткнення зі Збройними Силами України північніше. Тобто в бік Запоріжжя", – сказав Машовець.

Навіщо це росіянам

За словами Машовця, окупанти передбачають, що українські військові отримують далекобійні засоби ураження і зможуть з цього завдавати удари по цілях в глибині. Наприклад, по території півострова Крим або по південних районах України біля узбережжя.

Сенс підготовки цього наступу полягає в тому, щоб відсунути лінію зіткнення північніше й знизити дальність ефективної дії гіпотетичних засобів ураження,

– пояснив координатор.

Активізація росіян на Запоріжжі

У Запорізькій ОВА розповіли, що окупанти стягують реактивні системи залпового вогню "Град", а також іншу техніку. Зокрема, за 26 травня зафіксували перекидання 40 військових машин.

Угруповання загарбників також посилили завдяки танковим батальйоном. Росіяни перекидають не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти армії.

Наразі окупанти укріплюють раніше захоплені території. Вони зводять вже третю лінію оборони й нещодавно завершили мінувати частину узбережжя Каховського водосховища.

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У містах, які росіяни окупували, вже працює ворожа пропаганда. Вони закликають у Бердянську людей переходити на російських операторів зв'язку. Пояснюють це тим, що українські мобільні мережі працюють нестабільно, хоча окупанти самі періодично "глушать" їх.

Також у Мелітополі видають українцям російські паспорти. У Запорізькій ОВА наголосили, що не варто отримувати ці фейкові документи, бо вони не гарантують в'їзду навіть у Росію.

Загарбники перейменовують вулиці

Росіяни у Мелітополі перейменували вулицю Дмитра Донцова. Вони дали їй назву чекіста-вбивці Павла Судоплатова. Це радянський розвідник, що 23 травня 1938 року вбив одного з лідерів ОУН Євген Коновальця.

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