Хочуть взяти нас у блокаду: росіяни намагаються оточити Миколаїв
8 березня 2022 , 19:41Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Російські окупанти впродовж останніх днів активізували наступ на Миколаїв. Наразі у місті немає ворога, проте окупанти намагаються його оточити.
Ворог хоче закріпитися на околицях Миколаєва
Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, російські окупанти збирають сили й підступають до міста.
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Кім повідомив, що завдання ворога – закріпитися на околицях Миколаєва. Він додав, що у росіян поки немає завдання прорватися у місто.
Окупант "хоче брати" блокаду Миколаєва.
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