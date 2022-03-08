Хочуть взяти нас у блокаду: росіяни намагаються оточити Миколаїв

Російські окупанти впродовж останніх днів активізували наступ на Миколаїв. Наразі у місті немає ворога, проте окупанти намагаються його оточити.

Ворог хоче закріпитися на околицях Миколаєва

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, російські окупанти збирають сили й підступають до міста.

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Кім повідомив, що завдання ворога – закріпитися на околицях Миколаєва. Він додав, що у росіян поки немає завдання прорватися у місто.

Окупант "хоче брати" блокаду Миколаєва.

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