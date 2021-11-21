Хочуть взяти Україну в кільце: показали карту шляхів, звідки Росія може напасти

Українська розвідка попередила, шо Росія готується напасти на Україну. Нашу державу вже оточили тактичні групи батальйонів російських військ. Таке враження, ніби окупанти намагаються взяти її в кільце.

Про небезпеку розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Річ у тім, що російські сили є не тільки біля українсько-російського кордону, а й біля білоруського. Тому й утворюється так зване "кільце".

Важливо Росія готується напасти на Україну на початку 2022 року, – розвідка

Карта концентрації військ окупантів

Буданов розповів, що твердження української та американської розвідки щодо ймовірного наступу збігаються. Російські війська сконцентровані вздовж окупованого Криму, східного й північного кордону з Росією та Білоруссю.

Розвідники порівнюють кількість техніки із тією, яку Росія стягувала у квітні 2021. За деякими показниками вона менша, а за іншими – така ж.

Скільки російських сил є біля кордонів

Батальйонно-тактичні групи – 40;

військові – 94 000;

танки – 1200;

бронеавтомобілі – 2900;

артилерія – 1600;

літаки – 330;

гелікоптери – 240;

кораблі – 75;

субмарини – 6.



"Кільце" навколо України / Фото Military Times

Чи може Росія напасти

За даними розвідки, Росія готується атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. За словами Буданова, напад Москви може стати наймасштабнішим від 2014 року.

Київ прораховує різні сценарії щодо того, як саме може розвиватися потенційна атака Росії. Розвідник зауважував, що міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі також є частиною зусиль Росії.

Про загрозу нападу попереджали у США

Ще раніше провідні американські ЗМІ писали, що Росія скупчує війська біля кордону з Україною.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен знову заявив, що у США є серйозні побоювання. Штати попередили Москву, що будь-яка її агресія матиме наслідки.