Хочуть залишатися в тіні, – Фурса оцінив вимоги ФОПів, які вийшли під парламент
Джерело:24 канал
У Києві ФОПи влаштували мітинг проти фіскалізації. Водночас серед малого бізнесу більшість таки виконує вимоги закону.
Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, серед відповідних протестувальників – ФОПи, які хочуть особливих вимог.
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Більшість ФОПів користується РРО, – Фурса
"Більшість ФОПів виконує вимоги закону і користується РРО. Ті люди, які бажають залишатися в тіні, прийшли під парламент чи навіть спрямували людей під парламент", – сказав Сергій Фурса.
Я думаю, що ті люди просто хочуть для себе особливі вимоги – не платити чесно податки і залишатися в тіні. Такі умови, не думаю, що треба виконувати.
У відповідь на питання про те, чи реалістичні плани влади отримати додаткове зростання ВВП після запровадження відповідного кроку з фіскалізації, Фурса сказав: "Я не впевнений щодо масштабного ефекту, але це крок у правильному напрямку".
Фурса про протести ФОПів: дивіться відео
Протести ФОПів у Києві: коротко
- 25 січня під будівлею Верховної Ради відбулася акція протесту ФОПів.
- Головна вимога стосується ухвалення законопроєкту №5866-1, який пропонує відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати.
- Згодом під будівлею парламенту спалахнули сутички між поліцейськими й активістами "SaveФОП". Серед постраждалих були працівники ЗМІ.
- Після тривалих протестів мітингувальники розійшлися, але пообіцяли повернутися на акцію протесту вранці 26 січня.