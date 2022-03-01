Хочуть знищити історію, – Ткаченко просить допомоги у ЮНЕСКО через ймовірний удар по Софії

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що росіяни збираються знищити Софію Київську. Тим самим вони прагнуть знищити всю українську історію, намагаючись привласнити її собі.

Новий етап Російсько-Української війни триває вже шостий день. Окрім військових об'єктів, Росія обстрілює дитячі заклади, лікарні, житлові масиви та інші цивільні об’єкти Чернігова, Харкова, Києва та багатьох інших міст.

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Серед них є і пам'ятки культурної спадщини.

Чому Росія може знищити Софію Київську

Нещодавно Міноборони Росії заявило про намір бомбардувати об'єкти СБУ в центрі Києва. Це загрожує і людям, і святиням Києва.

За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками 11 століття. Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об'єктів Світової спадщини,

– написав Ткаченко.

За його словами, будь-яка шкода або руйнування собору, завдані Росією, стануть непоправною втратою для всього людства.

Листа до ЮНЕСКО вже написали

Закликаємо світову спільноту втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення! Росіяни збираються знищити Софію Київську. Вони прагнуть знищити всю українську історію, намагаючись привласнити її собі,

– заявив Ткаченко.