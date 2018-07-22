"Ходячі мерці" 9 сезон: перший офіційний трейлер і відхід головної зірки з серіалу

Американська стрічка "Ходячі мерці" продовжила свою історію на ще один 9 сезон і показала свій перший офіційний трейлер, який триває більше 5 хвилин.

В рамках грандіозного фестивалю Comic Con, що зараз відбувається в Сан-Дієго, США, було представлено неймовірну кількість трейлерів нових фільмів та серіалів. Одним з таким став знаменитий багатосезонний американський серіал "Ходячі мерці" Френка Дарабонта, що стартував 31 жовтня 2010 року на каналі AMC.

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У досить довгому 5-хвилинному відеотрейлері показано життя акторів і цілого табору після смерті сина головного героя Ріка Граймса (Ендрю Лінкольн) – Карла (Чендлер Ріггз), а також боротьбу як із зовнішнім світом, так і з новими ворогами в середині общини і поза нею. Про долю попереднього антигероя Нігана (Джеффрі Дін Моргана), якого головні герої залишили під охороною у своєму таборі, нічого не згадується. Можливо, творці сезону вирішили зберегти головну інтригу сезону.

Ходячі мерці 9 сезон: дивитись відео трейлеру онлайн

Під час фестивалю Comic Con представники "Ходячих мерців" також підтвердили чутки в ЗМІ, що майбутній сезон стане останнім у складі шоу для актора Ендрю Лінкольна. Головна зірка серіалу в ролі поліцейського Ріка Граймса брав участь у зйомках цілих 10 років, за власним бажанням вирішив завершити свою історію зі стрічкою. Причиною тому стала постійна віддаленість сім’ї актора, оскільки він багато часу проводить на зйомках США, а його рідні проживають у Великобританії.

Новим шоураннером "Ходячих" призначена Анджела Кенг, яка раніше виступала сценаристом і виконавчим продюсером проекту. Прем'єра 9 сезону зомбі-хоррору, що складатиметься з шістнадцяти епізодів, відбудеться в цьому році 7 жовтня.