Ходжес вважає, що Україна до кінця 2023 року може виграти війну

Контрнаступ Збройних Сил України може початися вже за кілька тижнів. А війна може закінчитися до кінця 2023 року.

Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес. За його словами, під час контрнаступу ЗСУ українські військові можуть спробувати перерізати сухопутний коридор Росії до Криму.

Важливо Генерал Ходжес назвав умову, за якої Україна здобуде повну перемогу вже у 2023 році

Що каже Ходжес про майбутній контрнаступ ЗСУ

Генерал вважає, що ЗСУ можуть спробувати пробити оборону окупантів на вузькому відрізку південного фронту. Потім наші захисники можуть дійти до Азовського моря, перерізати сухопутний коридор Росії до Криму і розпочати ізоляцію півострова.

Після цього, на думку Ходжеса, українські військові можуть бити по важливих об’єктах росіян у Криму за допомогою HIMARS та іншої високоточної далекобійної зброї.

Це початок кінця для росіян у Криму,

– зазначив він.

Україна до кінця року може виграти війну

За словами Ходжеса, якщо плани України пройдуть успішно, то наша держава може перемогти у війні до кінця 2023 року. Однак є умова – для досягнення такого результату є надання необхідної зброї західними партнерами.

Чи може Україна перемогти у війні вже цього року

Збройні Сили України поступово готують великий контрнаступ . Він може початися вже у квітні цього року, хоч, звісно, дати не є точними.

Міністр оборони Олексій Резніков також переконаний, що війна Росії проти України може завершитися вже у 2023-му. Очільник оборонного відомства зазначив, що є оптимістом і бачить ситуацію на полі бою.

"Є шанси, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно обмірковую це, багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст — це поінформований реаліст", – казав Резніков.