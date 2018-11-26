У вівторок, 27 листопада, донецький "Шахтар" зіграє матч Ліги чемпіонів проти "Хоффенхайма". Букмекери оцінили шанси на перемогу у цьому матчі "гірників" та їх суперників.

Варто зазначити, що усі букмекери віддали перевагу у цьому матчі "Хоффенхайму". На перемогу німецької команди найнижчий коефіцієнт у "Фаворит спорт" – 1,79. Найбільший коефіцієнт виставили у PariMatch – 1,84. Щодо William Hill, то у них перемога господарів поля отримала 1,83. У Marathon bet коефіцієнт на перемогу "Хоффенхайму" – 1,82.

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Щодо перемоги "Шахтаря", то найвищий коефіцієнт у Marathon bet – аж 4,20. Дещо нижчий показник виставили у "Фаворит спорт" – 4,15. Найменший коефіцієнт у PariMatch – 3,85. Експерти з William Hill приймають ставки на перемогу "Шахтаря" з коефіцієнтом 4,00.

Ті ж 4,00 у William Hill виставили й на нічию у цьому матчі. Аналогічний показник і у "Фаворит спорт". Значно вищі цифри в решти букмекерів – 4,20 у Marathon bet та 4,30 у PariMatch.

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Нагадаємо, матч "Хоффенхайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд гри – на сайті 24 Каналу.