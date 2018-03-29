ХК "Донбас" став чемпіоном України з хокею сезону 2017/18

28 березня в Дружківці на льодовій арені "Альтаїр" відбувся п'ятий поєдинок фінальної серії плей-офф Української хокейної ліги, в якому донеччани здолали "Кременчук" з рахунком 3:0. Таким чином, фінальна серія чемпіонату УХЛ закінчилася з рахунком 4:1, що дозволило команді Сергія Вітера втретє поспіль виграти золоті медалі національного чемпіонату.

Безмежне бажання перемогти обидві команди показали ще на старті поєдинку, небезпечно зазіхаючи на ворота супротивника і всіма силами намагаючись відкрити рахунок в матчі, проте, Микита Петленко та Богдан Дяченко надійно грали в воротах і не дозволили жодному з клубів заволодіти ігровою перевагою, йдеться на сайті УХЛ.

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Під завісу першого періоду донецькій команді вдалося скористатися вилученнм Олександра Костюка та, завдяки точному кидку Олександра Костікова, "розмочити" Микиту Петленко. На перерву команди вирушили з мінімальною перевагою донеччан.

Друга двадцятихвилинка подарувала всім уболівальникам масу яскравих моментів і надзвичайну боротьбу – донеччани мчали вперед з бажанням затвердити своє лідерство, а "містяни", не уступаючи, намагалися відігратися і вразити ворота голкіпера "Донбасу".

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Подвоїти рахунок на табло команда Сергія Вітера змогла вже на екваторі поєдинку, коли Олександр Влад відправив другу шайбу у ворота голкіпера "містян". У свою чергу, гостям так і не вдалося пробити Богдана Дяченко, залишивши його ворота сухими і за підсумками другого періоду.

У заключній 20-хвилинці команди дещо збавили швидкості, проте це не зменшило кількість випадів на ворота супротивників. І хоч "містяни" стали впевненіше грати в обороні, але під кінець поєдинку, після рішення Олександра Савицького випустити шостого польового гравця і залишити ворота своєї команди порожніми, Ілля Коренчук відправив третю шайбу у ворота "Кременчука", встановивши остаточний рахунок у поєдинку.

"Донбас" – "Кременчук" 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Костіков (Шпак, Лялька – більш.), 17:43. 2:0 Влад (Костіков, Лялька – більш.), 30:30. 3:0 Коренчук (Лялька), 59:17.

Варто відзначити, що в цьому сезоні донеччанам вдалося здобути перемогу в 37-ми матчах поспіль, що стало рекордним досягненням в історії національних чемпіонатів України. Попереднє досягнення також належало донецькому клубу і становило 27 перемог поспіль.

Плей-офф підопічні Сергія Вітера почали з півфіналу, оскільки в регулярному чемпіонаті команда з Донецька посіла перше місце в турнірній таблиці з 116-ма набраними очками в 40-ка поєдинках, що, до слова, теж є рекордом національних чемпіонатів. В 1/2 фіналу "Донбас" зустрівся з МХК "Динамо", і, впевнено обігравши харків'ян з рахунком 3:0 в серії, пройшов до фіналу.

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У фінальній серії донеччани зазнали лише однієї поразки від команди з Кременчука з рахунком 3:4, всі інші поєдинки закінчилися перемогами "червоно-чорних".

Нагадаємо, що це вже шостий чемпіонський титул в історії донецького клубу. До цього донеччани завойовували золоті медалі в сезонах 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16 і 2016/2017 років. Цікавим фактом є те, що "Донбас" виграв всі фінальні серії, в яких брав участь.