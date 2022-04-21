Холодильник переможе, – Подоляк вважає, що росіяни не захочуть жити на рівні ХV століття

Михайло Подоляк заявив, що росіяни можуть жити в таборі – без комфорту, грошей і технологій. Однак дефіцит продуктів харчування все ж призведе до внутрішнього конфлікту.

Саме тому громадянам країни-агресора не вдасться "перечекати" санкції. Радник глави Офісу Президента зазначив, що обмеження відкинуть Росію на рівень ХV чи ХVІ століття.

Читайте також Глава ОП пояснив, як план Єрмака – Макфола закриє санкційні лазівки, якими користується Росія

Холодильник все ж переможе

Посадовець пояснив, що росіяни існуватимуть без комфорту, грошей, технологій, але все ж зможуть жити в землянках. Проте, ситуація зміниться, коли у них почнеться:

зростання безробіття;

зростання цін на продукти харчування, яке вже почалося;

дефіцит продуктів харчування;

дуже висока інфляція;

знецінення рубля.

Це все створить внутрішній конфлікт. Вони будуть тиснути на свою еліту, тому що можуть жити в таборі, але все ж хочуть їсти. Тобто холодильник переможе,

– сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що єдине питання: за рахунок яких санкцій та як швидко це буде. Якщо будуть обмеження на енергоносії, то це все буде дуже і дуже швидко – місяць, два, три максимум.

Якщо не буде цих санкцій, то може 8 – 12 місяців. Це не питання кореляції з війною, Росія йтиме на дно.

До слова США ввели нові санкції проти Росії

Цікаво – Зеленський розповів про 6 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео