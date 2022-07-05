Горить ясно: холодноярівці показали, як плідно попалили техніку окупантів
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують доводити росіянам, що їх тут не чекають, щоразу перетворюючи їхню техніку на брухт. Цього разу над знищенням танка плідно попрацювали воїни окремої механізованої бригади імені "Холодний Яр".
Потроху українці палять "вторую армію міра"
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Воїни 93-тя ОМБр Холодний Яр плідно попрацювали останніми днями і діляться з нами деякими результатами своєї роботи. До вашої уваги відео із детонуючою і палаючою технікою росіян. Ось так, потроху, українці палять "вторую армію міра",
– підписали відео військові.
Втрати ворога колосальні
Напередодні СБУ повідомила, що щодня українські військові знищують російської техніки на десятки мільйонів доларів. Лише підрозділи військової контррозвідки Служби безпеки вже ліквідували 33 одиниці важкої ворожої техніки на 45 мільйонів в американській валюті. Мовиться, зокрема, про танки та БМП.
Цікаво, що зменшують кількість техніки і самі ж росіяни. Зокрема, у ГУР Міноборони кажуть, що в Росії є конфлікт між військовим керівництвом та очільниками оборонних підприємств. Адже перед тим, як доставити пошкоджену техніку на заводи, її практично повністю розкрадають на деталі.
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