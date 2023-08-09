Рада позбавила депутатського мандата Холодова

Верховна Рада позбавила депутатського мандата Андрія Холодова, який уже півроку живе за кордоном.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграмі. За позбавлення Холодова мандата проголосували 308 нардепів, двоє – утримались.

Дивіться також Холодова виключили зі "Слуги народу": партію чистять від людей, які себе дискредитували

Раніше Железняк повідомив, що до складу Ради увійшла Наталія Лактіонова від партії "Слуга народу".

Більше про складання мандата Холодовим

Колишній нардеп від Слуги народу Андрій Холодов написав заяву про складання мандата після того, як стало відомо, що він уже півроку живе за кордоном. Після цього його виключили з партії СН.

Журналісти Схем виявили, що Холодов у січні 2023 року виїхав з України і відтоді не повертався.

За даними розслідувачів, Холодов має маєток на Кіпрі у місті Ламасол, де періодично живе з родиною. Його дружина своєю чергою стала співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні в Австрії.

Важливо! Останні півроку Холодов не відвідував засідання ВР і не брав участі в жодному голосуванні. Але по відеозв'язку підключався до засідань комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де залишається заступником голови.

У листі до депутатів він написав, що під час війни в його сім'ю прийшла хвороба, а він намагався бути "гідним членом команди, гарним батьком і чоловіком", але не може далі поєднувати депутатські обов’язки з лікуванням дружини і дитини.