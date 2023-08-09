Рада позбавила депутатського мандата Холодова
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада позбавила депутатського мандата Андрія Холодова, який уже півроку живе за кордоном.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграмі. За позбавлення Холодова мандата проголосували 308 нардепів, двоє – утримались.
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Раніше Железняк повідомив, що до складу Ради увійшла Наталія Лактіонова від партії "Слуга народу".
Більше про складання мандата Холодовим
- Колишній нардеп від Слуги народу Андрій Холодов написав заяву про складання мандата після того, як стало відомо, що він уже півроку живе за кордоном. Після цього його виключили з партії СН.
- Журналісти Схем виявили, що Холодов у січні 2023 року виїхав з України і відтоді не повертався.
- За даними розслідувачів, Холодов має маєток на Кіпрі у місті Ламасол, де періодично живе з родиною. Його дружина своєю чергою стала співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні в Австрії.
Важливо! Останні півроку Холодов не відвідував засідання ВР і не брав участі в жодному голосуванні. Але по відеозв'язку підключався до засідань комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де залишається заступником голови.
У листі до депутатів він написав, що під час війни в його сім'ю прийшла хвороба, а він намагався бути "гідним членом команди, гарним батьком і чоловіком", але не може далі поєднувати депутатські обов’язки з лікуванням дружини і дитини.