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Холостяк 8 сезон: що відомо про головного героя шоу – Рождена

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Холостяк 8 сезон: Рожден Анусі, що відомо про Холостяка 8 сезону
Холостяк 8 сезон: Рожден Анусі, що відомо про Холостяка 8 сезону / 24 Канал

Найромантичніше шоу країни "Холостяк" 8 сезон розпочнеться вже 9 березня 2018 року. Головним героєм проекту в Україні стане музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

Вже 9 березня, талановитий музикант і поки ще холостяк Рожден Анусі познайомиться на першій вечірці шоу "Холостяк 8 сезон" з потенційними нареченими.

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Непередбачуваний і творчий, він готовий дивувати вже з перших хвилин вечірки. Відомо, що в першому випуску Рожден Анусі поділиться з претендентками на його серце найпотаємнішим – своєю творчістю і заспіває для них свій хіт "Знаешь".

Хто такий ROZHDEN?

Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN) народився і виріс в Одесі, зараз йому 28 років. Займатися музикою він почав ще у 14 років, а сьогодні він є одним із найпопулярніших українських виконавців та саунд-продюсерів.

Холостяк 8 сезон: що відомо про Рождена
Холостяк 8 сезон: біографія Рождена

Рожден народився 18 лютого 1989 року. Перший викладач по вокалу, до якого він в підлітковому віці потрапив, сказав, що у хлопчика немає музичного слуху, але майбутній співак не припинив займатися музикою. І вже в 17 років його знала вся Одеса, а в 22 – вся Україна. Він заснував власну студію звукозапису і випустив два успішних альбоми, які високо оцінили музичні критики.


​Холостяк 8 сезон: що відомо про Рождена

А титульний сингл "Знаешь" дуже швидко злетів і надовго оселився на першій сходинці iTunes.

ROZHDEN – Знаеш: дивитися кліп

Не закінчивши жодної музичної установи, Рожден вміє грати на барабанах, фортепіано і володіє технікою бітбокс. Його композиції виконують багато зірок вітчизняного та зарубіжного шоу-бізнесу, вони звучать у фільмах і серіалах. У 2016 році Рожден потрапив до фіналу Національного відбору на Євробачення.

ROZHDEN – Saturn: Фінал національного відбору на Євробачення-2017

ROZHDEN про участь в шоу "Холостяк"

Рожден розповів, що він прийшов на шоу для того, щоб створити справжню сім'ю. Хоча він довго вагався перед тим, як стати головним українським "холостяком".

"Я серйозно задумався. Довго зважував всі за і проти. Це ж не тільки велика відповідальність, але і досить складний емоційний і фізичний процес. Але все-таки азарт узяв своє, і я подумав: можливо, саме тут у мене дійсно вийде знайти ту саму жінку своєї мрії", – розповів він.


​Холостяк 8 сезон: головний герой – Рожден

Дівчина, з якою я міг би піти з проекту, не наївна, але мрійниця. Можливо, вона перебуває в легкій депресії, тому що не розуміє, що відбувається в її житті і вирішила прийти на проект. Вона не сподівається на те, що тут до неї спуститься з небес принц на білому коні, але вона вірить, що якщо взяти бика за роги – можливо, відбудеться щось нове та хороше,
– зазначив Рожден.

Всі випуски шоу "Холостяк" 8 сезон ви можете знайти на нашому сайті (за активним посиланням).

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини культури Євробачення
Джерело: 24 Канал
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