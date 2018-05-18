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Холостяк 8 сезон 11 випуск: проект покинула Наталя

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Холостяк 8 сезон 11 випуск
Холостяк 8 сезон 11 випуск / 24 Канал

У 11 випуску 8 сезону Холостяка, що виходить на телеканалі СТБ, проект покинула Наталя. Залишилось всього дві дівчини, що у наступному випуску будуть боротись за руку і серце Рождена Анусі.

У 8 сезоні Холостяка на серце Рождена претендували 26 дівчат, та у фінал потрапили лише двоє.

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Під час церемонії троянд Рожден зауважив, що Наталя справила хороше враження на його батьків. Однак, йому будувати стосунки з Наталею складно. Він зауважив, що на початку їхнього знайомства дівчина приховувала свій конфліктний характер, то зараз вона почала все це демонструвати.

Тож Холостяк сказав, що вони стосунки вже не зможуть побудувати. На цьому проект для дівчини закінчився.

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"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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