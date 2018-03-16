Холостяк 8 сезон 2 випуск: хто покинув проект

Завершився другий випуск 8 сезону Холостяка. У цьому випуску своєї троянди не дочекались одразу троє дівчат: Рима, Оля, та Маша.

Після першої церемонії троянд під час першого випуску 8 сезону Холостяка з 26 дівчат далі пройшли тільки 14, одна з яких навіть не була присутня на зустрічі – в цей день вона святкувала день народження з сином.

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Рима вже отримала троянду від Холостяка, який вручив її квітку на побаченні. Перед церемонією троянд на Риму чекали поліцейські. На місці був присутній адвокат, який заявив, що до нього звернулась її сестра та повідомила: Риму викрали та силою утримують в неволі. Дівчина зізналась, що справді дзвонила до сестри та пожалілась, що їй сумно.

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Рожден вирішив, що це провина Рими, адже саме вона так побудувала розмову, що сестра змушена була звернутись в поліцію. Тож Холостяк змушений був забрати троянду.

Не отримала троянду і вчителька Ольга. Рожден сказав, що їй треба самостійно розібратись у собі, тож зараз не може дати їй цю квітку.

Без троянди залишилась і 20-річна студентка Маша. Рожден вважає, що у дівчини були проблеми зі стосунками, бо вона сама зробила такий вибір. Холостяк вважає, що дівчина має навчитись брати на себе відповідальність.

"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.