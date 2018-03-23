Холостяк 8 сезон 3 випуск: проект покинула Настя

Завершився другий випуск 8 сезону Холостяка. У цьому випуску своєї троянди не дочекалась Настя.

Після другошо випуску 8 сезону Холостяка проект покинули троє дівчат. Так, з 26 дівчат далі пройшли тільки 11.

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Першою на побачення з Рожденом пішла Настя. Вона вже була на побаченні минулого тижня – Холостяк водив дівчину у печери. Інших дівчат така пропозиція дуже обурила, адже четверо з них не були на побаченні жодного разу, а Настя вже йде на побачення вдруге. Більше того, у записці-запрошенні було вказано, що дрес-код – купальник. Цей факт ще більше насторожив дівчат.

Побачення Рожден влаштував нетипове – він вирішив покупатись з Настею у чанах.

Рожден зізнався, що Настя йому подобається, однак він не впевнений у серйозності дівчини. Він вирішив, що стосунків з Настею у нього не вийде, бо вони дуже різні. Тож вирішив попрощатись з дівчиною.

"Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.