"Хороми" Колі: журналісти показали, де живе син Лукашенка – фото

Третій син Олександра Лукашенка Микола живе в "хоромах" у Палаці Незалежності в Мінську. Там, за інформацією ЗМІ, в дитини самопроголошеного президента є окреме крило.

Вхід до крила закритий навіть для співробітників, бо там розташовані кімнати, де проводить час Микола.

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Як виглядають "хороми" сина Лукашенка

За інформацією ЗМІ, серед "хоромів" Лукашенка-меншого є купальні, сауна, дегустаційний зал і навіть особистий кінотеатр.

Під потреби найяснішого принца відведений справжній президентський люкс – власний санвузол, спальня, кімната для дозвілля. Кожне приміщення розміром з невелику "двушку",

– мовиться у повідомленні.

Також у кімнатах є гаджети та книги для навчання. Також помітили моделі кораблів і розбір солдатиків.

Щоправда, журналісти стверджують, що протягом останніх років Микола переважно жив в іншій резиденції — в Острошицькому містечку.

"Хороми" Лукашенка / Фото NEXTA:

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