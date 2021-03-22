"Хороми" Колі: журналісти показали, де живе син Лукашенка – фото

Третій син Олександра Лукашенка Микола живе в "хоромах" у Палаці Незалежності в Мінську. Там, за інформацією ЗМІ, в дитини самопроголошеного президента є окреме крило.
Джерело:NEXTA
Вхід до крила закритий навіть для співробітників, бо там розташовані кімнати, де проводить час Микола.
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Як виглядають "хороми" сина Лукашенка
За інформацією ЗМІ, серед "хоромів" Лукашенка-меншого є купальні, сауна, дегустаційний зал і навіть особистий кінотеатр.
Під потреби найяснішого принца відведений справжній президентський люкс – власний санвузол, спальня, кімната для дозвілля. Кожне приміщення розміром з невелику "двушку",
– мовиться у повідомленні.
Також у кімнатах є гаджети та книги для навчання. Також помітили моделі кораблів і розбір солдатиків.
Щоправда, журналісти стверджують, що протягом останніх років Микола переважно жив в іншій резиденції — в Острошицькому містечку.
"Хороми" Лукашенка / Фото NEXTA:
Що відомо про Колю Лукашенка
- Хлопець народився у 2004 році поза шлюбом. Його матір'ю є колишня особиста лікарка Лукашенка Ірина Абельська.
- Він – третя дитина Лукашенка. Крім нього, в політика є ще 2 синів.
- Микола вчився у ліцеї при Білоруському державному університеті. Однак у вересні 2020 року в ЗМІ з'явилась інформація, що хлопець переїхав до Москви й буде навчатися там цілковито секретно.
- До речі, коли після протестів Лукашенко з'явився біля резиденції з автоматом, біля нього помітили також озброєного Колю.