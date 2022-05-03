Хороша міна при поганій грі: як Угорщина торгується через війну в Україні
3 травня 2022 , 14:10Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олени Зеркаль
Заяви Угорщини щодо "вето" на російські енергоносії скерована не на Україну, а на Берлін та Брюссель.
Торг
Вони не погрожують нічим нам – вони просто торгуються.
Важливо Угорщина заздалегідь знала, що Путін планує напад на Україну
Торг ведеться навколо того, коли саме запроваджувати санкції, з якого місяця.
Європейська політична і бюрократична машини вже запустились, і навіть команда Орбана це розуміє.
Наркотична залежність
Просто в різних країн ЄС різна наркотична залежність від Росії. В Угорщини – найбільша.
Швидко переорієнтуватися з контрактів та логістики, які вони вибудували виключно під диктовку Кремля вони не можуть. Їм треба час.
Іншого шляху нема
Але Будапешт чудово розуміє, що іншого шляху немає.
ЄС уже вирішив, що "низька" ціна російської енергії коштує забагато в безпекових питаннях. Тому просто торгується про дати.