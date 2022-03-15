"Хороші росіяни" демонструють не каяття, а спроби зняти з себе відповідальність

Харків впродовж доби кілька раз обстрілювали ракетами. Чи то калібри, чи то іскандери. Чи то і тим, і іншим. Вночі ще не зрозуміло, що було. Їх не розбереш.

Росія вчиняє геноцид

Кілька десятків раз обстрілювали РСЗО та ствольною артилерією. Ракетами вдарили по центру міста, по архітектурних пам'ятках. Там старий фонд і ніяких інфраструктурних об'єктів. Чисто "мірняк". Дистильований.

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Вчора старий центр Харкова був обстріляний бетонобійними снарядами. Це артилерійський снаряд спеціального призначення, призначений для руйнування довготривалих споруд із залізобетону, та укріплень з цегли і таке інше. По цивільним лупили.

Росіяни та телебачення

Я це до чого. Ті хто виходить на окружну в складі артгруп не дивляться телевізор. Ті хто натискає на кнопки пуск іскандерів та калібрів теж не дивляться.

І ті хто вносить координати також не дивляться. І навіть ті хто приймає рішення по знищенню житлових кварталів, ті теж не дивляться.

Вони зараз вбивають Українців. Вони зараз намагаються окупувати і знищити нашу державу. Вони роблять те, до чого їх готували всі ці роки.

Бо вони всі дивилися телевізор у Росії всі 8 років. І багато хто з них впевнений в своїй правоті. Бо їм телевізор і всякі дівчулі розповідали 8 років про те, як нас треба вбивати, щоб "захистити" Росію.

Чи справді росіяни прозріли?

Розумієте? Те що зараз відбувається в Росії, це не каяття та не усвідомлення своєї вини. То є спроби зняти з себе відповідальність та якось на майбутнє заробити індульгенцію.

Але це до одного місця. Бо зараз не впливає на війну. На вбивства Українців. Це як 8 років ґвалтувати та вбивати дітей, а потім піти до сповіді та свічку поставити.

Якщо вам хочеться підтримати "празрєвших рускіх", робіть це мовчки. Бо ми тут знервовані. Бо ми теж всі 8 років знаємо, що вони лили в голови свойому населенню.

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