Хорватія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС
8 грудня 2021 , 16:37Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Хорватія підписала декларацію про визнання європейської перспективи України. Володимир Зеленський повідомив новину після зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем 8 грудня.
Зеленський наголосив, що цінує активну позицію офіційного Загреба. Влада Хорватії підтримує європейське та євроатлантичне прагнення України.
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Важливо, що сьогодні була підписана спільна декларація про підтримку європейської перспективи України,
– наголосив Зеленський.
Український лідер зауважив, що Хорватія стала шостою країною, яка підписала документ.
В Україні з'явиться офіс Хорватської туристичної спілки
- Пленкович анонсував відкриття в Україні офісу Хорватської туристичної спілки.
- Метою проєкту є додаткова популяризація та наближення Хорватії до українців.
- За словами Пленковича, це стане ще одним кроком у співпраці двох країн.
- Політик також наголосив, що у 2020 році у Хорватії зафіксували рекордну кількість українських туристів. Їм навіть вдалося побити показник 2019 року.
- Також 8 грудня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відкриють Центр хорватської мови.
- Прем'єр-міністром Хорватії візьме участь у заході.
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