Хорватія підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС

8 грудня 2021 , 16:37
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

Хорватія підписала декларацію про визнання європейської перспективи України. Володимир Зеленський повідомив новину після зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем 8 грудня.

Зеленський наголосив, що цінує активну позицію офіційного Загреба. Влада Хорватії підтримує європейське та євроатлантичне прагнення України.

Зауважте У Німеччині вважають, що Україну треба взяти до ЄС, але не до НАТО

Важливо, що сьогодні була підписана спільна декларація про підтримку європейської перспективи України,
– наголосив Зеленський.

Український лідер зауважив, що Хорватія стала шостою країною, яка підписала документ. 

В Україні з'явиться офіс Хорватської туристичної спілки

  • Пленкович анонсував відкриття в Україні офісу Хорватської туристичної спілки.
  • Метою проєкту є додаткова популяризація та наближення Хорватії до українців.
  • За словами Пленковича, це стане ще одним кроком у співпраці двох країн.
  • Політик також наголосив, що у 2020 році у Хорватії зафіксували рекордну кількість українських туристів. Їм навіть вдалося побити показник 2019 року. 
  • Також 8 грудня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відкриють Центр хорватської мови. 
  • Прем'єр-міністром Хорватії візьме участь у заході.

Вільне небо з ЄС: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало