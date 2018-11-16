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      Хорватія феєрично обіграла Іспанію у Лізі націй: відео голів

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      Тім Єдвай приносить збірній Хорватії перемогу над Іспанією
      Тім Єдвай приносить збірній Хорватії перемогу над Іспанією / twitter HNS | CFF

      Центральним матчем 15 листопада у Лізі націй стала зустрічі між віце-чемпіонами світу збірною Хорватії та збірної Іспанії. Певної родзинки цьому протистоянню додавало те, що у першому матчі іспанці обіграли суперників 6:0. А у випадку поразки, хорвати вилітали з Ліги А. а у цьому матчі все визначилося на останній хвилині матчу.

      Хорватія – Іспанія 3:2
      Голи: Крамаріч, 54, Єдвай, 69, 90+3 – Себальйос, 56, Рамос, 78 (пен)

      Розпочалося все на стадіоні "Максимір" у Загребі з урочистого прощання з гравцями збірної Хорватії – Чорлука, Манджукіч та Субашич, ставши віце-чемпіонами світу, пішли з команди. При цьому попрощатися з хорватськими вболівальниками футболісти зуміли аж зараз – попередній домашній матч у Хорватії "картаті" проти збірної Англії проводили за порожніх трибун.

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      На правах господарів та за шаленої підтримки трибун хорвати створили перший момент у цьому матчі, коли Перішич вирішив пробити з-під захисника у кут воріт – врятували де Хеа та штанга. Далі матч у першому таймі перейшов у намаганні хорватів забити, а іспанців контролювати м'яч. Тож до перерви був лише один небезпечний момент у гостей – удар Іско здалеку під перекладину, але по центрі. Врятував Калініч.

      Все у матчі змінилося у другому таймі. А розпочалося все з посилки захисту збірної Іспанії – де Хеа віддав на фланг на Рамоса, той на Серджі Роберто. Останній невдало виносив м'яч, який і перехопив Перішич (м'яч просто влучив у нього). У підсумку м'яч відскочив до Крамаріча, який і пробив повз де Хеа, відкривши рахунок у цьому матчі. 

      Та радість господарів була не довгою – вже за дві хвилини на табло знову був рівний рахунок. Іско з лівого флангу прострелив, і Себальйос у дотик переправив м'яч у ворота хорватів.

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      Після цього команди обмінялися небезпечними моментами. Гостріший був у іспанців – після удару Аспаса м'яч влучив у перекладину і покинув межі поля.

      І знову хорвати вийшли вперед. Вони розіграли кутовий, і Модріч подав на дальню штангу, де ніким не прикритий захисник Єдвай головою переправив м'яч у порожній кут воріт. Минає ще мить – і хорвати можуть збільшувати свою перевагу. Та Ребіч не реалізував вихід сам на сам з де Хеа – врятував воротар.

      Минає ще мить – і вже Іспанія може забити. Якщо з ударом Сусо Калініч впорався, то з добиванням Морати голкіпера підстрахував Врсалько. Хоча саме останній і "привезе" пенальті у свої ворота, двічі за одну атаку зігравши руками у власному штрафному майданчику. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Рамос. Рахунок став знову рівним – 2:2.

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      Все у матчі вирішувалося у заключні хвилини. Іспанцям не зарахували гол через офсайд.Де Хеа рятував свою команду. Та на останній хвилині голкіпер "фурії рохи" таки пропустив. Молодий Брекало вирішив пробити з меж штрафного майданчика – воротар відбив цей удар, але точно на Єдвая, який у дотик і переправив м'яч за лінію воріт, тим самим принісши перемогу своїй збірній.

      Хорватія виграє і зберігає шанси залишитися в елітній групі. У "картатих" чотири очки, як і в збірної Англії. Саме ці збірні зіграють між собою у Лондоні на "Вемблі" у неділю, 18 листопада. І визначать, хто покине Лігу А.

       

      Теги: Спорт Ліга націй Футбол Хорватія
      Джерело: 24 Канал
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