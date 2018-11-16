Хорватія феєрично обіграла Іспанію у Лізі націй: відео голів

Центральним матчем 15 листопада у Лізі націй стала зустрічі між віце-чемпіонами світу збірною Хорватії та збірної Іспанії. Певної родзинки цьому протистоянню додавало те, що у першому матчі іспанці обіграли суперників 6:0. А у випадку поразки, хорвати вилітали з Ліги А. а у цьому матчі все визначилося на останній хвилині матчу.

Хорватія – Іспанія 3:2

Голи: Крамаріч, 54, Єдвай, 69, 90+3 – Себальйос, 56, Рамос, 78 (пен)

Розпочалося все на стадіоні "Максимір" у Загребі з урочистого прощання з гравцями збірної Хорватії – Чорлука, Манджукіч та Субашич, ставши віце-чемпіонами світу, пішли з команди. При цьому попрощатися з хорватськими вболівальниками футболісти зуміли аж зараз – попередній домашній матч у Хорватії "картаті" проти збірної Англії проводили за порожніх трибун.

Читайте також: Гравець "Динамо" забив гол у ворота збірної Іспанії: відео

На правах господарів та за шаленої підтримки трибун хорвати створили перший момент у цьому матчі, коли Перішич вирішив пробити з-під захисника у кут воріт – врятували де Хеа та штанга. Далі матч у першому таймі перейшов у намаганні хорватів забити, а іспанців контролювати м'яч. Тож до перерви був лише один небезпечний момент у гостей – удар Іско здалеку під перекладину, але по центрі. Врятував Калініч.

Все у матчі змінилося у другому таймі. А розпочалося все з посилки захисту збірної Іспанії – де Хеа віддав на фланг на Рамоса, той на Серджі Роберто. Останній невдало виносив м'яч, який і перехопив Перішич (м'яч просто влучив у нього). У підсумку м'яч відскочив до Крамаріча, який і пробив повз де Хеа, відкривши рахунок у цьому матчі.

Та радість господарів була не довгою – вже за дві хвилини на табло знову був рівний рахунок. Іско з лівого флангу прострелив, і Себальйос у дотик переправив м'яч у ворота хорватів.

Читайте також: Шевченко та Шовковський перед матчем збірної завітали на відкриття пабу Кличка: фото

Після цього команди обмінялися небезпечними моментами. Гостріший був у іспанців – після удару Аспаса м'яч влучив у перекладину і покинув межі поля.

І знову хорвати вийшли вперед. Вони розіграли кутовий, і Модріч подав на дальню штангу, де ніким не прикритий захисник Єдвай головою переправив м'яч у порожній кут воріт. Минає ще мить – і хорвати можуть збільшувати свою перевагу. Та Ребіч не реалізував вихід сам на сам з де Хеа – врятував воротар.

Минає ще мить – і вже Іспанія може забити. Якщо з ударом Сусо Калініч впорався, то з добиванням Морати голкіпера підстрахував Врсалько. Хоча саме останній і "привезе" пенальті у свої ворота, двічі за одну атаку зігравши руками у власному штрафному майданчику. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Рамос. Рахунок став знову рівним – 2:2.

Читайте також: Український клуб покарали за бійку вболівальника із суддею

Все у матчі вирішувалося у заключні хвилини. Іспанцям не зарахували гол через офсайд.Де Хеа рятував свою команду. Та на останній хвилині голкіпер "фурії рохи" таки пропустив. Молодий Брекало вирішив пробити з меж штрафного майданчика – воротар відбив цей удар, але точно на Єдвая, який у дотик і переправив м'яч за лінію воріт, тим самим принісши перемогу своїй збірній.

Хорватія виграє і зберігає шанси залишитися в елітній групі. У "картатих" чотири очки, як і в збірної Англії. Саме ці збірні зіграють між собою у Лондоні на "Вемблі" у неділю, 18 листопада. І визначать, хто покине Лігу А.