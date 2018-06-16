Хорватія перемогла Нігерію на Чемпіонаті світу завдяки автоголу та пенальті

Збірні Хорватії та Нігерії закривали третій ігровий день Чемпіонату світу з футболу. Після нічиєю Аргентини та Ісландії, одна з команд могла очолити турнірну таблицю та збільшити свої шанси на вихід у плей-оф.

Краще це вдалося європейській збірній. "Картаті" чимало атакували та били по воротах суперника, однак перший гол у цьому матчі залетів від ноги гравця збірної Нігерії. Правда це був автогол. Етебо не надто вдало зіграв у власному штрафному, і м’яч від його ноги після удару Манджукіча головою залетів точно під стійку воріт.

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Збірна Нігерії мала декілька нагод щоб забити гол і хоча б зрівняти рахунок. Особливо старався Мозес, якому найбільше діставалося від суперників у цій грі. Навіть у штрафному майданчику. Однак пенальті арбітр не призначив.

Зате вказав на 11-метрову позначку у ворота збірної Нігерії, коли Трост-Еконг після подачі з кутового завалив на газон Манджукіча. Удар з позначки чітко реалізував Модріч.

Збірна Хорватії перемагає та очолює квартет D. Наступна їх гра – проти збірної Аргентини. Нігерія ж зустрінеться зі збірної Ісландії, яка ж стала поки автором найбільшої сенсації Чемпіонату світу.

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Хорватія – Нігерія 2:0

Голи: Етебо, 32 (авт), Модріч, 71 (пен)