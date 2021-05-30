У Хорватії на пристані згоріли розкішні яхти: фото, відео

На пристані у місті Каштела в Хорватії ввечері 29 травня спалахнула масштабна пожежа. У результаті згоріли 5 розкішних яхт та 18 менших суден.

Збитки сягнуть мільйонів євро. Власник пристані Йосип Беркет розповів, що пожежа сталася на одному із суден на кухні, коли люди готували їжу.

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Очевидцям загасити займання не вдалось. Вогонь перекинувся на мотузки яхт, тож пожежа почала рухатися в бік інших суден.

Загорілися мотузки, судно відокремилося і відпливло, судно поруч із ними загорілося, і вітер перекинув вогонь на хвилеріз,

– зазначив Беркет.

На щастя, загиблих та постраждалих унаслідок пожежі немає. Пожежники боролись з вогнем всю ніч. Навіть в неділю вранці деякі судна ще палали.



Пожежа на пристані / Фото 24 Sata

Які матеріальні збитки

Оскільки згоріли дорогі яхти, довжиною понад 20 метрів, збиток складе десятки мільйонів євро.

Пожежа на яхтах у Хорватії, дивіться відео: