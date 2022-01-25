Наших солдатів в Україні немає, – прем'єр Хорватії засудив скандальну заяву Мілановича

25 січня 2022 , 23:45
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Джерело:

Kamenjar

Прем'єр-міністр Хорватії вибачився перед Україною за слова президента країни Зорана Мілановича. Андрій Пленкович пояснив, що в Україні немає хорватських солдатів.

Прем'єр також додав, що слова президента не відповідають позиції уряду. Відповідну заяву політик зробив 25 січня. 

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Прем'єр Хорватії відреагував на скандальну заяву президента

Наскільки мені відомо, в Україні немає хорватських солдатів,
– заявив прем'єр.  

Андрій Пленкович пояснив, що контингент хорватської армії, який перебував у Польщі, повернувся в країну.

Зокрема політик пояснив, що заява президента про відкликання військових з НАТО у випадку нападу Кремля не відповідає політиці уряду країни

"Ця заява не має нічого спільного з політикою уряду Республіки Хорватії", – пояснив Пленкович.

Він також додав, що політика Загреба полягає в зниженні напруженості і запобіганні конфліктів. Також прем'єр вибачився перед Україною за слова про те, що наша держава є однією з найбільш корумпованих країн. 

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Автор: Діана Квасневська