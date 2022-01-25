Наших солдатів в Україні немає, – прем'єр Хорватії засудив скандальну заяву Мілановича

Прем'єр-міністр Хорватії вибачився перед Україною за слова президента країни Зорана Мілановича. Андрій Пленкович пояснив, що в Україні немає хорватських солдатів.

Прем'єр також додав, що слова президента не відповідають позиції уряду. Відповідну заяву політик зробив 25 січня.

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Прем'єр Хорватії відреагував на скандальну заяву президента

Наскільки мені відомо, в Україні немає хорватських солдатів,

– заявив прем'єр.

Андрій Пленкович пояснив, що контингент хорватської армії, який перебував у Польщі, повернувся в країну.

Зокрема політик пояснив, що заява президента про відкликання військових з НАТО у випадку нападу Кремля не відповідає політиці уряду країни.

"Ця заява не має нічого спільного з політикою уряду Республіки Хорватії", – пояснив Пленкович.

Він також додав, що політика Загреба полягає в зниженні напруженості і запобіганні конфліктів. Також прем'єр вибачився перед Україною за слова про те, що наша держава є однією з найбільш корумпованих країн.

Скандальні заяви Хорватії на тлі загострення з боку Кремля

25 січня президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що країна відкличе своїх військових з НАТО у випадку вторгнення Росії в Україну.

У цей же день президент Хорватії заявив, що для України "немає місця в НАТО". Зоран Міланович цинічно назвав Революцію Гідності "переворотом".

Він також додав, що Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав.

Після цих заяв Зоран Міланович потрапив до бази "Миротворця". Згодом в МЗС України заявили, що вимагають вибачень від президента Хорватії.

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