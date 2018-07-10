Хорватський доброволець, який воює на Донбасі, записав відеозвернення до Віди та Вукоєвіча

Доброволець з Хорватії, який чотири роки воює у складі полку "Азов", записав відеозвернення до хорватів Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча після їх звернення до українців.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку". Вже після цього було опубліковано ще одне відео з Домагоєм Відою, де він знову передає вітання Києву (гравець провів 5 років у київському "Динамо") і використовує гасло "Слава Україні!".

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Разом зі своїми українськими побратимами, та побратимами з інших країн, хочемо висловити підтримку гравцям збірної Хорватії, і особисто Домагою Віді та Огнєну Вукоєвічу, які після великої перемоги не забули про країну, яка перебуває під російською агресією. Які не забули про своїх друзів та країну, яка дала їм хороші умови для життя,

– йдеться в зверненні хорватського добровольця.

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