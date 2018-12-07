Вже у ніч з суботи на неділю (в Україні буде ранок неділі, 9 грудня) відбудеться бій між українцем Василем Ломаченком та пуерториканцем Хосе Педрасою. Це буде об’єднавчий бій, де кожен з боксерів виставив на кін свої чемпіонські пояси у легкій вазі – WBA та The Ring Ломаченка та WBO Педраси. Про те, чим відомий пуерториканець – у матеріалі сайту 24 Каналу.

Хосе Педраса. Коротка біографія

Народився 8 травня 1989 року у Кагуас, Пуерто-Рико

Ріст: 175 сантиметрів

Вагова категорія: друга напівлегка (59 кілограмів), легка вага (61,2 кілограма)

Бої: 26 (25-1, 12 КО)

Титули: колишній чемпіон світу за версією IBF (2015—2017) у другій напівлегкій вазі. Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі.

Прізвисько: Sniper, Goldo

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Початок боксерської кар'єри

Як і більшість боксерів, Хосе Педраса має чималий досвід у любительському боксі. І здобув там непогані результати. У 17 років став чемпіоном Пуерто-Рико. Вже через рік – бронзова медаль Панамериканських ігор. Завдяки цьому – можливість виступити на Олімпіаді 2008 року. Але там його спіткала невдача – програв в 1/8 фіналу французу Дауді Соу. Останній згодом стане срібним призером Олімпіади. Зате нагороди Педраса здобув на інших світових турнірах – на Кубку світу у Москві завоював бронзу, а у 2009 році на чемпіонаті світу лише у фіналі програв господарю турніру – італійцю Доменіко Валентіно. Варто зазначити, що на цьому саме турнірі Василь Ломаченко став чемпіоном. Але виступав він у нижчій ваговій категорії.

Очікувалося, що Педраса виступить і на чемпіонаті світу 2011 року в Баку. Але він доволі неочікувано вирішив перейти у професіонали. Йому тоді було лише 21 рік.

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Перехід на профі-ринг

Дебютував доволі вдало – три технічні нокаути поспіль ще у перших раундах. Тож вже у шостому бою він завоював перший титул на професійному ринзі – вакантний молодіжний пояс WBC в другій напівлегкій вазі. До більш серйозного титулу довелося провести більше боїв. 13 червня 2015 року він переміг росіянина Андрія Климова та виграв вакантний титул чемпіона IBF в другій напівлегкій вазі. Перемога була рішенням суддів. Після цього двічі зумів його захистити. Аж поки 14 січня 2017 року не програв його Джервонті Девісу. Американець у сьомому раунді відправив суперника у нокдаун.

Понад рік після цієї поразки Педраса не проводив бої. Аж поки в березні 2018 року не вийшов у ринг проти мексиканця Хосе Луїс Родрігес. Переміг його рішенням суддів. Як і двох наступних мексиканців – Антоніо Морана та Раймундо Бельтрана. Бій з останнім – за титул чемпіона WBO в легкій вазі. Якщо б переміг Бельтран, саме він би бився з Ломаченком.

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Особливості боїв

Попри те, що Педрасу називають "Снайпером", його навряд чи можна назвати боксером, який може з одного удару відправити суперника у нокаут. Більшість його дострокових перемог були ще на початку його професійної кар’єри, де суперники були доволі низького рівня. Останній бій, який закінчився нокаутом, де переміг Педраса, відбувся ще у червні 2014 року. Завойовані титули – це перемоги рішенням суддів. Він добре починає і добре проводить чемпіонські раунди. Як і у бою проти Раймундо Бельтрана, який краще боксував у середині бою. Але всі судді віддали перевагу пуерториканцю (117:110, 117:110 та 115:112). І саме в сьомому раунді його відправив у нокаут Джервонта Девіс. Тож Ломаченко може відправити суперника на ринг вже у другій половині бою.