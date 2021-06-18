Хотіли, щоб я вибіг, – Вірастюк про бійку Тищенка та Киви

Ілля Кива та Микола Тищенко влаштували бійку на засіданні Верховної Ради. Василь Вірастюк розповів, що під час сутички деякі депутати хотіли, щоб він втрутився в ситуацію.

Про це спортсмен та народний депутат розповів у програмі "Перехресний допит". Він зазначив, що не вважає, що в сутичці переміг Ілля Кива.

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"Як на мене, я в дитинстві займався боротьбою, наскільки я знаю, пан Тищенко займався чи то самбо, чи то дзюдо, тому він гарно "пройшов в пояс" пану Киві і зумів виштовхати його", – зауважив Василь Вірастюк.

Хто очікував втручання Вірастюка у бійку

Нардеп розповів, що під час сутички його біля трибуни не було, він вже перебував у так званому коридорі між кріслами.

"Мої колеги з фракції і з нашої групи мене стримали і просто попросили туди не вмішуватись, не бігти, хоча перше бажання таке було. Якщо ви дивилися телеефір чи, можливо, в записі могли побачити, що депутати з фракції "За майбутнє" почали скандувати "Вірастюк", тобто хотіли насправді, щоб я вибіг туди", – сказав Вірастюк.

Він додав, що депутати хотіли, щоб він підтвердив те реноме, на яке всі сподівалися, що спортсмени – це люди, які не можуть стримувати своїх емоцій. Проте вийшло все навпаки, сказав нардеп.

Водночас Василь Вірастюк розповів, що позитивно оцінив вибачення Миколи Потураєва і вважає, що не можна допускати відповідні вислови з будь-якого боку, з трибуни Верховної Ради зокрема.

Інтерв'ю з Василем Вірастюком: дивіться відео 24 каналу

Тищенко та Кива влаштували бійку у Раді: коротко