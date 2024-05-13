Вибухівку сховали в чай: СБУ попередила в Києві 4 теракти у гіпермаркетах та кафе
Джерело:СБУ
Контррозвідка Служби безпеки України запобігла 4 терактам у Києві, які планували здійснити 9 травня російські агенти в будівельних гіпермаркетах та поблизу одного із кафе.
Про це повідомили в СБУ 13 травня. За даними слідства, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю.
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Теракти планували у гіпермаркетах
Зазначається, що вибухівка мала здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.
Вибухівку сховали в упаковку чаю / Фото СБУ
Російські агенти планували розмістити вибухівку серед легкозаймистих матеріалів, щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.
Російська агентура ретельно планувала теракт / Фото СБУ
Ще одну вибухівку мали сховати біля кафе
У СБУ зауважили, що ще один теракт мав відбутися біля популярного столичного кафе. Російські агенти планували закласти вибухові пристрої у запаркований поруч автомобіль.
Таким чином ГРУ хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу окупантів.
"Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано – їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь Росії", – зазначив голова СБУ Василь Малюк.
Терористів затримали на гарячому / Фото СБУ
Курував теракти співробітник ГРУ Росії
Контррозвідка Служби безпеки також встановила, що куратором терактів був співробітник російського ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.
"Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області", – ідеться у повідомленні правоохоронців.
Що відомо про Сизова
Зазначають, що СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури.
Юрій Сизов відповідав за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.Важливо! Наразі СБУ встановила увесь ланцюжок ворожій мережі: агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території Росії та виконавців теракту – їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.
Затриманим уже повідомлено про підозру у державній зраді, диверсії та терористичному акті. Їм загрожує довічне ув'язнення.