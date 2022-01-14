Хотіли залякати українців, – експрацівник СБУ про кібератаку на урядові сайти

Низка сайтів державних органів зазнала кібератак, про зловмисників досі нічого не відомо. Водночас наміром хакерів могла бути провокація українців.

Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній співробітник Служби безпеки та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, за відповідними кібератаками може стояти будь-хто.

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Хакери намагаються спровокувати недовіру, – Ступак

Іван Ступак припустив, що мовитись може як про кіберхуліганів, які намагаються спробувати себе у кіберсфері, так і про Росію. Наразі необхідними є слідчі дії.

Ця атака була розрахована на внутрішнього користувача, тобто на громадян України. Оскільки у такий спосіб намагаються залякати. Іван Ступак Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього

Хакери намагаються спровокувати недовіру українців до держави. Тобто це спроба розхитування суспільства, зазначив експрацівник СБУ.

"Розслідування потребує тісної кооперації між усіма правоохоронними органами України, а також – міжнародної кооперації", – сказав Іван Ступак.

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Експерт додав, що міжнародне суспільство може долучатися до розслідування таких атак, оскільки Євросоюз та США мають більше технологіій, які можуть допомогти встановити місце базування хакерів та ідентифікувати їх особисто.

Ступак про кібератаку на українські урядові сайти: дивіться відео

Кібератака на українські урядові сайти: коротко