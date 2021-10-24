Хотіли зупинити мігрантів: німецька поліція затримала близько 50 неонацистів
Джерело:DW
У Німеччині поліцейські затримали озброєну групу неонацистів, які патрулювали кордон з Польщею. Вони нібито хотіли зупинити потік мігрантів.
У затриманих вилучили зброю та змусили їх покинути район міста Губен, де вони "патрулювали".
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Відреагували на заклик партії
За даними слідства, група неонацистів вирішила діяти після почутих закликів праворадикальної німецької партії "Третій шлях" зупинити мігрантів, які потрапляють до країни з Польщі. У молодиків вилучили перцеві балончики, багнети, мачете та кийки.
Через інцидент десятки місцевих мешканців вийшли на своєрідні чергування проти ультраправих "патрулів".
Ми не хочемо залишати регіон у розпорядження неонацистам,
– заявили організатори чергувань.
Зараз на німецько-польському кордоні працює понад 800 правохоронців, які прибули за розпорядженням міністра внутрішніх справ Горста Зеєгофера.
Міграції з Білорусі до Німеччини: головне
- Від літа 2021 року в Німеччині зростає кількість мігрантів з країн Близького Сходу, які потрапляють до країн ЄС через Білорусь.
- Через це Польща та Литва вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити потік мігрантів.
- У ЄС не виключають, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко використовуватиме мігрантів як можливість дестабілізувати ситуацію в Європі.