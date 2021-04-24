Хотів продовження обіду: "слуга народу" влаштував бійку в кафе у Черкасах

У Черкасах на території розважального комплексу "Бочка" стався конфлікт, до якого, ймовірно, причетний нардеп від "Слуги народу" Олег Арсенюк. Непорозуміння переросло у бійку.

Інцидент стався близько 20:00 – між Арсенюком та місцевим жителем. За словами останнього, політик вимагав продовження обіду. Про бійку повідомив колишній генпрокурор Юрій Луценко.

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Як дійшло до бійки

Місцевий житель вирішив втрутитися, але нібито спровокував агресію з боку Арсенюка та його знайомого. Він ймовірно, виявився братом власника закладу. Очевидці, мовляв, підтвердили, що бійку спровокував саме Арсенюк та його знайомий.

Цікаво, що обід був з нагоди роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

Травми чоловіків

Через бійку Арсенюк отримав закриту черепно-мозкову травму, забої голови, інший чоловік – закриту черепно-мозкову травму, забійні травми голови, рук та ніг.

Обох забрали до лікарні для надання медичної допомоги, але без подальшої госпіталізації.

Хто такий Олег Арсенюк

Це народний депутат України від "Слуга народу". Його обрали за округом №195 у Черкаській області.

Політик обіймає посаду голови підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

24 канал намагається зв'язатись з Арсенюком та поліцією, щоб з'ясувати обставини конфлікту.



Арсенюк та Зеленський / Фото з фейсбуку Олега Арсенюка