Хотів викинути хабар у вікно: на Сумщині затримали співробітника ДСНС
Джерело:ДБР
Начальник одного з міськрайонних відділів ДСНС на Сумщині вимагав хабаря у місцевого підприємця – за можливість без перешкод вести бізнес. Коли рятувальник зрозумів, що за передачею грошей стежать правоохоронців, то спробував їх позбутись, викинувши через вікно.
Підприємець планував відкрити власний магазин. Начальник відділу ДСНС обіцяв не створювати йому проблем зі спеціальними перевірками. Цю "послугу" він оцінив у тисячу доларів.
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Чоловік зрозумів, що за ним стежать правоохоронці
29 вересня чоловік приніс хабар та навіть передав його ДСНС-нику. Проте посадовець зрозумів, що за процесом стежать правоохоронці і вирішив швиденько позбутись доказів.
Хабарник викинув гроші у вікно туалету
Хабарник побіг у туалет та викинув долари у вікно, ще й встиг помити руки – аби на них не було слідів. Проте, незважаючи на швидкість реакції, керівнику відділу не пощастило: усі гроші вилучили, а любителя швидко і легко заробити затримали.
Наразі затриманому готують підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. За хабарництво він може опинитись за ґратами на 10 років – ще й з конфіскацією майна.
Коротко про скандали з хабарями в Україні:
- На Тернопільщині двоє податківців обіцяли за винагороду зменшити правову кваліфікацію злочину представника компанії-забудовника.
- У Харкові співробітницю Міноборони затримали за корупційні схеми з нерухомістю.
- Нещодавно суддю Мукачівського міськрайонного суду засудили до 7 років позбавлення волі – за хабар у 2 тисячі гривень, який він взяв ще у 2017 році.