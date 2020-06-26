Одна з англійських архітектурних компаній представила план для розробки сучасного мікрорайону в Лондоні. Вздовж головної водної магістралі міста – річки Темзи побудують житлові будинки, офіси та величезний парк. Новий район матиме назву Модерн Уорф.

Проєкт планують реалізувати на півострові Гринвіч, повідомляє Archdaily.

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Планується будівництво 12 житлових будинків на 1500 квартир, а також комерційні, торгові та громадські приміщення.



Сьогодні на півострові навіть є станція метро / Фото Archdaily

Мікрорайон також матиме усю необхідну інфраструктуру для місцевих мешканців. Тут планують розмістити простір для ігор та відпочинку, пішохідні та велосипедні доріжки.



Так виглядатиме панорама нового мікрорайону / Фото Archdaily

Морден Уорф об'єднає нові будинки, роздрібну торгівлю, дозвілля, зайнятість та великий парк на березі річки, щоб створити комфортний мікрорайон,

– розповів один із ініціаторів проєкту.



Новий мікрорайон стане набагато комфортнішим для мешканців / Фото Archdaily

Деякі будинки тут матимуть зелені фасади, що допоможе забезпечити їм природний зовнішній вигляд, та покращити якість повітря. Крім того, проєкт забезпечує поєднання комерційних та трудових приміщень, що створить близько 1100 нових постійних робочих місць.

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Також тут планують створити багато інсталяцій / Фото Archdaily