Альтернатива хмарочосам: на острові у Швеції побудують екологічні офіси у вигляді сараїв – фото
Архітектурна фірма Waugh Thistleton Architects виграла міжнародний конкурс дизайну на побудову нового головного офісу компанії Gotlandshem. Фірма є ключовою на шведському острові Готланд. Цікаво, що самі будівлі матимуть низький вуглецевий слід, а зовні нагадуватимуть великі сараї.
Приміщення розташують поблизу міста Вісбю, пише Archdaily.
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Компанія обійшла 8 конкурентів саме через екологічність їхнього проєкту. Це будуть дві окремі низькі будівлі. Новий штаб, призначений як для бізнесу, так і для громади міста.
Готланд є найбільшим шведським островом / Фото Archdaily
Штаб-квартира компанії Gotlandshem – це модульний каркас з перехрещених ламінованих панелей, що дозволило створити великі прольоти, які можна буде легко переобладнати. Так, тут можна облаштувати тимчасове житло, та добудувати більшу кількість перегородок.
Офіс буде обладнаний дерев'яними меблями / Фото Archdaily
Саму будівлю складуть з кількох частин, що зекономить час на будівництво та зменшить вуглецевий слід приміщення.
Окрім офісів, тут будуть проводитись громадські заходи, показ фільмів просто неба, а також лекції в аудиторіях.
Тут також облаштують численні громадські простори / Фото Archdaily
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Використання дерев'яної конструкції та природних матеріалів як зсередини, так і зовні, підвищує взаємоінтеграцію та створює плавні переходи між екстер'єром та інтер'єром.