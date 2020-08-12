Архітектурна фірма Waugh Thistleton Architects виграла міжнародний конкурс дизайну на побудову нового головного офісу компанії Gotlandshem. Фірма є ключовою на шведському острові Готланд. Цікаво, що самі будівлі матимуть низький вуглецевий слід, а зовні нагадуватимуть великі сараї.

Приміщення розташують поблизу міста Вісбю, пише Archdaily.

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Компанія обійшла 8 конкурентів саме через екологічність їхнього проєкту. Це будуть дві окремі низькі будівлі. Новий штаб, призначений як для бізнесу, так і для громади міста.



Готланд є найбільшим шведським островом / Фото Archdaily

Штаб-квартира компанії Gotlandshem – це модульний каркас з перехрещених ламінованих панелей, що дозволило створити великі прольоти, які можна буде легко переобладнати. Так, тут можна облаштувати тимчасове житло, та добудувати більшу кількість перегородок.



Офіс буде обладнаний дерев'яними меблями / Фото Archdaily

Саму будівлю складуть з кількох частин, що зекономить час на будівництво та зменшить вуглецевий слід приміщення.

Окрім офісів, тут будуть проводитись громадські заходи, показ фільмів просто неба, а також лекції в аудиторіях.



Тут також облаштують численні громадські простори / Фото Archdaily

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Використання дерев'яної конструкції та природних матеріалів як зсередини, так і зовні, підвищує взаємоінтеграцію та створює плавні переходи між екстер'єром та інтер'єром.