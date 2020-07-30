Нещодавно архітектурна фірма Zaha Hadid Architects оприлюднила свій новий проєкт, який розташований на острові Роатан, що в Карибському морі. Нове житло буде екологічним та вбере місцеві архітектурні традиції та вигадливі форми від відомих проєктантів. Більше про проєкт архітектурної фірми Захи Хадід – читайте в матеріалі.

Проєкт взяв на себе конкретні екологічні та соціальні критерії перед тим як його погодила влада, пише Archdaily.

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Новий проєкт покликаний відповідати на зміни клімату та бути пов'язаним з місцевою культурою. Так, усі структурні елементи будівництва є дерев'яними.



Будівля матиме мінімальний вуглецевий слід / Фото Archdaily

Сама конструкція є модульною, а отже виготовляти частини будинку будуть за межами будівельного майданчика, а пізніше збиратимуть уже на місці.



Острів вважається доволі дорогим / Фото Archdaily

Також компанія використовуватиме цифрові технології, щоб скоротити забруднення навколишнього середовища та викиди вуглецю.



Кожен рівень матиме свою терасу / Фото Archdaily

Житловий будинок складається з окремих квартир різної площі, проте власники житла зможуть самі коригувати площу та планування власного помешкання. Мінімальною вважається площа 35 квадратних метрів, а максимум становить 175. Загалом система запропонує інвесторам понад 15 тисяч різноманітних варіацій квартири.

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Більше фото нового проєкту від Захи Хадід: