Студія архітектури MAD оприлюднила дизайн для наполовину підземного музейного комплексу в парку Шенчжен-Бей, що в місті Женьшень. Зовні дизайн комплексу схожий на річкове каміння, а більшість виставкових залів будуть підземними.

Парк культури Шенчжень-Бей буде побудований на набережній поряд з найвищими хмарочосами у місті, пише Dezeen.

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Підземну будівлю розділять на дві частини: зал креативного дизайну та музей науки і технологій. Посередині з'явиться велика аудиторія для проведення тут лекторіїв.



Парк має величезну площу / Фото Dezeen

Час і простір розчиняються і суперечать один одному, створюючи відчуття невагомості та нестримної уяви,

– розповів розробник комплексу.



Відвідувачі матимуть розваги як всередині комплексу, так і зовні / Фото Dezeen

В обох установах будуть приймальні, галереї та кафе. Також в парку будуть розміщені численні публічні простори, а також басейн та амфітеатр, який вміщуватиме 10 000 осіб.

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Проєкт також передбачає басейн всередині / Фото Dezeen