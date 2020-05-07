Бамбукові бетонні стіни: на Балі побудували готель з номерами-тунелями – фото

На острові Балі, що в Індонезії, побудували готель з бетонними стінами. Особливістю будівлі є використання бамбукового дерева для опалубки, в результаті стіни отримали неповторний зовнішній вигляд.

14-кімнатний курорт на північному узбережжі Балі, розташований далеко від гамірних туристичних місць на півдні, пише Dezeen.

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Готель "Тінг-Балі" від архітектора Ніка Брансдона розроблений у співпраці з місцевою архітектурною студією Manguning. Номери спроєктовані як коридори, що спрямовують погляд на вражаючі краєвиди джунглів в одному напрямку, та океан – в іншому.



Кожен номер є дуже вузьким, проте довгим / фото: Dezeen

Кожен номер має власний басейн. Спальня та житлова площа розташовані на різних кінцях "тунелю", а душова кабіна – круглий простір в центрі плану.



Меблі всередині виконані з дерева / фото: Dezeen

Бамбук вирішили використати в ролі опалубки, тому що він поширений в Індонезії. Стіни звели з бетону тому, що саме цей будівельний матеріал найпопулярніший на Балі.



До готелю ведуть бетонні сходи / фото: Dezeen

В результаті бамбук надав стінам вигнутої структури, яка допомогла готелю злитись з навколишньою природою.



Стіни з одного боку гладенькі / фото: Dezeen

У тропічному кліматі стіна потребує постійного обслуговування. В результаті матеріал буде провітрюватися, посилюючи характер архітектури та місця.

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Розробник сподівається, що проєкт може запропонувати щось нове для туристів, завдяки більш віддаленому розташуванню.