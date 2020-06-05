Без металу, скла та кераміки: у В'єтнамі побудували унікальний будинок – фото
Приватний будинок у В'єтнамі побудували, базуючись на 4 правилах. Споруда повинна бути зведена без металу та скла, а також без цегли, кондиціонерів та плитки. Екологічне житло повинно максимально стерти поділ між людьми та природою.
Помешкання розташоване в селі, а його власником став місцевий фермер, пише Archdaily.
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Садиба розташована неподалік міста Да Нанг, на озері Хой-Хе. Власник сподівається відродити покинуті сільськогосподарські угіддя та використовувати будинок як основне місце для проживання.
Житло розташоване далеко від цивілізації / Фото Archdaily
4 базові правила, за якими будували житло
Без металу та скла
В будинку немає металевих елементів, а замість скла у вікнах зроблена бамбукова шторка. Хоч конструкція і відкрита, система жалюзі зберігає конфіденційність та безпеку для будинку.
Без кондиціонерів
Через тамтешній клімат усі будинки мають систему автоматичного кондиціонування. В цьому приміщенні через його "відкритість" немає потреби у кондиціонерах.
Будинок на березі озера / Фото Archdaily
Без цегли
Стіни повністю виготовлені з бамбука і грубого цементу. Також внизу зроблений бетонний блок, який розроблений як опорна платформа для основної конструкції.
Без керамічної плитки
Під час будівництва використовували лише матеріали з натурального каменю, дерева та бамбука, що створюють відчуття близькості та гармонійності в інтер'єрі будинку.
Також будинок має терасу з виглядом на озеро / Фото Archdaily
Дах тут зроблений із соломи, а зовні будинок оброблений товстими бамбуковими колодами. Сама будівля розділена на дві основні зони.
На першому поверсі розташовується винний льох, сауна та кухня з відкритим обіднім столом. Також тут багато зелених насаджень, які розташовані на сходах та кухні.
Замість дверей в будинку бамбук / Фото Archdaily
Друга функціональна зона розташована нагорі – тут є дві спальні з простими сільськими меблями, що характерні для цього регіону.
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