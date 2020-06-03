Пентхаус розташований на окраїні містечка в Індії, його побудували на замовлення молодої сім’ї з дитиною. Важливим та ключовим побажанням від замовників було те, щоб будинок залишався осередком комфорту та затишку поміж природи.

Фасад будинку спроєктований так, щоб цегляні смуги зовнішнього боку були захованими. Також варто відзначити наскрізну автостоянку, яка розпочинається від самого в’їзду на територію, пише видання Archdaily.

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Цегляна стіна, наче червона нитка, пронизує загальний дизайн інтер'єру та екстер'єру. Кухня займає південно-східний кут будинку, а спальня розташована на південному заході з виходом у сад.



Нерозривний зв'язок між природою та людиною – концепція будинку / фото: Archdaily

Цегляний блок простягається по садах нижче, з'єднуючи спальну кімнату та вітальню для гостей. Сади на даху над гаражем і вітальнею поєднані з великим садом внизу, щоб створити великий відкритий простір для відпочинку чи сімейного барбекю.



Фасад всередині виглядає так, як мав би назовні / фото: Archdaily

Усі квартирні простори перегукуються один з одним, без жодних меж чи дверей. Цегляні стіни проходять через будинок, структуруючи його переходи та перекриття та пропускають багато світла в будинок.