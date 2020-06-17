Menokin Foundation розпочинає будівництво свого проєкту під назвою "Скляний дім". Це ініціатива щодо збереження історичних пам'яток, які руйнуються. За допомогою скла, архітектори захищають те, що залишилося від будинку 1769 року в штаті Вірджинія.

Проєкт реалізовують у співпраці з місцевими дизайнерами та інженерами по склу, повідомляє Archdaily.

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Будинок Менокіна, що є національною пам'яткою оригінальної колоніальної архітектури США, почав розвалюватись за останнє десятиліття.



Будинок буде напівпрозорим / Фото Archdaily

Будівля розташована на півночі штату Вірджинія, та є одним із документально зафіксованих будинків 18 століття у Сполучених Штатах. Повідомляється, що оригінальні архітектурні малюнки будинку ще доступні, тому будівля має шанс на збереження.



Так виглядав будинок ще кілька десятиліть тому / Фото Archdaily

Архітектурна компанія склом доповнить розвалені частини будівлі, а після завершення робіт, будинок буде доступним для туристів. Скло тут поєднується з оригінальним каменем, цеглою та брусом без жодних швів.



Скляною також буде підлога в будинку / Фото Archdaily

Такий проєкт покликаний звернути увагу на історичні будівлі, які перебувають не в найкращому стані, та зберегти їх таким чином.

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Саме зі штату Вірджинія розпочався колоніальний період історії США / Фото Archdaily