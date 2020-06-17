Будинок-трансформер: архітектори із США за допомогою скла захистять історичний будинок – фото
Menokin Foundation розпочинає будівництво свого проєкту під назвою "Скляний дім". Це ініціатива щодо збереження історичних пам'яток, які руйнуються. За допомогою скла, архітектори захищають те, що залишилося від будинку 1769 року в штаті Вірджинія.
Проєкт реалізовують у співпраці з місцевими дизайнерами та інженерами по склу, повідомляє Archdaily.
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Будинок Менокіна, що є національною пам'яткою оригінальної колоніальної архітектури США, почав розвалюватись за останнє десятиліття.
Будинок буде напівпрозорим / Фото Archdaily
Будівля розташована на півночі штату Вірджинія, та є одним із документально зафіксованих будинків 18 століття у Сполучених Штатах. Повідомляється, що оригінальні архітектурні малюнки будинку ще доступні, тому будівля має шанс на збереження.
Так виглядав будинок ще кілька десятиліть тому / Фото Archdaily
Архітектурна компанія склом доповнить розвалені частини будівлі, а після завершення робіт, будинок буде доступним для туристів. Скло тут поєднується з оригінальним каменем, цеглою та брусом без жодних швів.
Скляною також буде підлога в будинку / Фото Archdaily
Такий проєкт покликаний звернути увагу на історичні будівлі, які перебувають не в найкращому стані, та зберегти їх таким чином.
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Саме зі штату Вірджинія розпочався колоніальний період історії США / Фото Archdaily