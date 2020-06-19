Проєкт будинку у вигляді сходів реалізували в індустріальному районі міста Хамамацу, що в Японії. Будинок намагались замаскувати під навколишні будівлі та розмістити в ньому дві сім'ї. В інтер'єрі дизайнери вирішили поєднати білий та зелений кольори. Чи вийшло зробити це вдало – оцінюйте самі.

В будинку проживає самотня жінка, а також подружжя з 4 дітьми, повідомляє Archdaily.

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Нам потрібно було розробити формулу цього незбалансованого співвідношення мешканців, а також забезпечити відкритий простір для сімей,

– пояснили розробники.



Північ міста Хамамацу є індустріальним / Фото Archdaily

Загалом будинок зроблений за зигзагоподібною структурою та поділений на три секції. Кожна з них має свою функцію: "для матері", "для спільного доступу" та "для сина та його родини".



Інтер'єр повинен об'єднати мешканців будинку / Фото Archdaily

Нерівний дах утворив "сходинки", які нагадують фабрику по сусідству.

Всередині весь перший поверх спільної вітальні вистелений килимами з татамі. А рівні з'єднуються між собою гвинтовими сходами. Килимки з татамі пропонують сім'ям просто сидіти у вітальні та разом проводити час.



Полікарбонат – основний матеріал для перегородок / Фото Archdaily

Полікарбонат, який утворює деякі стіни, пропускає м'яке світло між просторами, таким чином створюючи комфортну відстань між сім'ями. Винахідливе поєднання килимів татамі та полікарбонату підвищує унікальну протяжність цього двостороннього корпусу та допомагає налагодити взаємодію між членами сім'ї та зберегти приватність кожного.

До слова: В Бразилії з'явилась будівля, до якої можна дістатись через озеро – фото



Дитяча кімната тут вузька, проте довга / Фото Archdaily