Будинок який дихає: в Індонезії побудували багатофункціональний гуртожиток – фото

В столиці Індонезії, Джакарті, збудували гуртожиток для студентів, які вивчають Коран, а також їхніх викладачів. На площі 480 квадратних метрів живуть та навчаються усі охочі. Перший поверх служить місцем навчання, а другий власне гуртожитком.

Будівля зведена коштом податку "Закят", що є обов'язковим державним "податком на релігію" в мусульманських країнах, а утримування гуртожитку відбувається – за лекційний збір від учнів, які живуть деінде, пише Archdaily.

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На першому поверсі розташовані лекційні зали, бібліотека, їдальня та громадський простір. Другий поверх – це приватна зона, що складається з гуртожитків та приміщень для персоналу на 32 особи.



Вхід до будинку виготовлений з вторинних матеріалів / фото: Archdaily

Ми намагаємось розмити межі між кожною функцією, хочемо створити багатофункціональний простір, який може вмістити весь навчальний процес у всіх куточках кімнати. Неважливо чи це простір під сходами, коморою, обідньою зоною чи терасою,

– розповіли архітектори.



Будинок має багато отворів, які сприяють природній вентиляції / фото: Archdaily

Особливістю будівлі є її доступ до свіжого повітря та природного світла в кожній кімнаті. А під час будівництва використовувались лише сирі матеріали з натуральною обробкою.



Задній двір облаштований так, щоб в ньому можна було навчатись / фото: Archdaily

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Тропічний клімат Індонезії тут є перевагою, а зовнішня територія тут перетворена на зелений простір. А меблі всередині виготовлені з вторинних матеріалів.