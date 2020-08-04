Архітектурна студія ACA Architects видозмінила фасад кількаповерхової будівлі в Таїланді. Старий непримітний бетонний будинок отримав чорне забарвлення та конструкції, які збирають дощову воду. Більше про реновацію будівлі в Таїланді – читайте в матеріалі.

Архітектори намагались оновити будівлю, щоб та зливалась з узбережжям, інформує Dezeen.

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Легкість – це головна ідея, яку ми хотіли втілити під час проєктування, щоб відновити 10-річну бетонну будівлю, щоб та стала світлішою та гармоніювала з навколишньою природою,

– розповіли у студії.



Будівля отримала великі балкони завдяки реновації фасаду / Фото Dezeen

Цікавим є встановлення дощових екранів, які встановлені горизонтально на кожному поверсі, та виконують роль дахів для модернізованих балконів.



Раніше приміщення було звичайною бетонною коробкою / Фото Dezeen

Будівля служить готелем, номери якого, орієнтовані на сонячні сторони. Архітектори пофарбували фасад у чорний колір, щоб контрастувати з дерев'яними екранами.



Балкони розділяють невеликі дерев'яні стійки / Фото Dezeen

Наявність відкритих балконів тут дозволяє вітру та сонцю інтенсивніше проходити через будівлю, а отже дає можливість економити на електроенергії.

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Готель стоїть на узбережжі країни / Фото Dezeen